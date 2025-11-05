الأربعاء 2025-11-05 01:34 م
 

نتنياهو: على حماس إما الاستسلام أو البقاء في الأنفاق

الأربعاء، 05-11-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، إن أمام مسلحي حركة حماس في الأنفاق خيارين "إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض".

وأكد نتنياهو أن على حماس إعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين وفق الاتفاق القائم، مشدداً على أنه "لن تكون هناك صفقة جديدة".

 
 
