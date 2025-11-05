نتنياهو: على حماس إما الاستسلام أو البقاء في الأنفاق

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، إن أمام مسلحي حركة حماس في الأنفاق خيارين "إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض".

