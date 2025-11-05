الأربعاء 2025-11-05 03:22 م
 

تعيينات جديدة في وزارة التربية - اسماء

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 05-11-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من التعيينات الجديدة ممن أنهوا برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين،وتالياً الأسماء:

Image1_1120255132737497277211.jpg
Image2_1120255132737497277211.jpg
Image3_1120255132737497277211.jpg
Image4_1120255132737497277211.jpg
Image1_112025513281909806640.jpg
Image2_112025513281909806640.jpg
Image3_112025513281909806640.jpg
Image4_112025513281909806640.jpg
Image1_1120255132832740465104.jpg
Image2_1120255132832740465104.jpg
Image3_1120255132832740465104.jpg
Image4_1120255132832740465104.jpg
Image1_112025513293969490547.jpg
Image2_112025513293969490547.jpg
Image3_112025513293969490547.jpg
Image4_112025513293969490547.jpg
Image1_1120255132929990462790.jpg
Image2_1120255132929990462790.jpg
Image3_1120255132929990462790.jpg
Image4_1120255132929990462790.jpg
Image1_1120255132938979794204.jpg 

 

 
 
