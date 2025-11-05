الأربعاء 2025-11-05 03:23 م
 

طالبة أردنية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة للابداع في سلطنة عُمان

الطالبة رحمة الحروب
الطالبة رحمة الحروب
 
الأربعاء، 05-11-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-   فازت الطالبة رحمة الحروب من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية بالمركز الثالث في محور البحث العلمي للعلوم الإنسانية، ضمن فعاليات الملتقى الطلابي الإبداعي العربي السادس والعشرين الذي استضافته جامعة نزوى في سلطنة عمان تحت عنوان: "الفرص والتحديات أمام المؤسسات التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية".

وجاء فوز الحروب، عن بحثها العلمي: "القدرة التنبؤية لاعتماد الطلبة على روبوت نفسي ذكي في تقدير الذات وتقدير الهوية الرقمية لدى طلبة الجامعات الأردنية"، بإشراف الأستاذة غادة قاقيش، حيث نال البحث إعجاب لجنة التحكيم لما يتسم به من ابتكار علمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القضايا النفسية والتربوية المعاصرة، بما يعكس وعي طلبة الجامعة الأردنية بتحولات البيئة الرقمية ومتطلباتها الإنسانية.


بدوره، أشار عميد الكلية الدكتور محمد الزيود، إلى أن فوز الطالبة، يجسد صورة مشرفة لما تتميز به الجامعة من بيئة أكاديمية محفزة على البحث والإبداع، وما تزخر به الكلية من كفاءات طلابية واعدة تسعى إلى توظيف المعرفة لخدمة الإنسان والمجتمع.

 
 
