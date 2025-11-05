طالبة أردنية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة للابداع في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- فازت الطالبة رحمة الحروب من كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية بالمركز الثالث في محور البحث العلمي للعلوم الإنسانية، ضمن فعاليات الملتقى الطلابي الإبداعي العربي السادس والعشرين الذي استضافته جامعة نزوى في سلطنة عمان تحت عنوان: "الفرص والتحديات أمام المؤسسات التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية".

وجاء فوز الحروب، عن بحثها العلمي: "القدرة التنبؤية لاعتماد الطلبة على روبوت نفسي ذكي في تقدير الذات وتقدير الهوية الرقمية لدى طلبة الجامعات الأردنية"، بإشراف الأستاذة غادة قاقيش، حيث نال البحث إعجاب لجنة التحكيم لما يتسم به من ابتكار علمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القضايا النفسية والتربوية المعاصرة، بما يعكس وعي طلبة الجامعة الأردنية بتحولات البيئة الرقمية ومتطلباتها الإنسانية.