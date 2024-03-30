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السبت، 30-03-2024 02:00 م

احذرها.. 5 أطعمة تسبب الالتهابات لجسمك

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تساهم بعض الأطعمة التي نتناولها في حدوث التهابات بالجسم، مما يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات الصحية المزمنة، مثل مرض السكري والقلب والتهاب المفاصل.

أطعمة تسبب التهابات في الجسم

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1. السكريات المضافة
يعتبر استهلاك السكريات المضافة مساهما رئيسيا في الالتهاب، والذي بدوره يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.
وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكريات المضافة بما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة "25 جرامًا أو 100 سعر حراري" يوميًا للنساء وما لا يزيد عن 9 ملاعق صغيرة "36 جرامًا أو 150 سعرًا حراريًا" للرجال.


2. اللحوم المصنعة
يتم معالجة معظم اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج والبيبروني ولحوم الغداء بالملح والنترات الاصطناعية، وغالبًا ما تكون هذه اللحوم غنية بالدهون المشبعة.
وربطت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة التغذية بين تناول اللحوم المصنعة بانتظام وزيادة خطر الالتهاب، والذي يتوقع الخبراء أنه تأثير لكل من النترات والدهون المشبعة.


3. الكربوهيدرات المكررة
تناول المعكرونة والأرز الأبيض والخبز وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تتكون أساسًا من الدقيق المكرر أو الحبوب يؤدي إلى تأثير أسرع وغالبًا ما يكون أكبر على نسبة السكر في الدم.
وربطت دراسة نشرت عام 2018 في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء بشكل مباشر الأطعمة التي لها تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم مع زيادة الالتهاب الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2 وغيرها من الحالات الالتهابية.


4. الدهون المتحولة
تنشأ الدهون المتحولة عن طريق تغيير بنية الدهون غير المشبعة كيميائيًا لمنح الأطعمة المصنعة فترة صلاحية أطول. ولكن دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Frontiers in Immunology تشير إلى أن الدهون المتحولة أكثر ضررا على الجسم من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والجبن والزبدة.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التفاعل الالتهابي الذي تحدثه في الجسم والذي يرتبط بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.


5. المحليات الصناعية
على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء تعتبر جميع المحليات الصناعية آمنة نسبيًا، إلا أن معظمها عبارة عن مركبات كيميائية صناعية حلوة المذاق مثل الأسبارتام والسكارين، التي تسبب تفاقم الالتهابات.

 

الكونسلتو

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