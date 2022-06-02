بهذه الطرق ستحصلين على أظافر قوية وصحية

الوكيل الإخباري - تلعب الأظافر المُقلمة والقوية دورا في زيادة جاذبية يدي المرأة، حيث تُصبح أكثر أنوثة ونعومة. وعادة ما تشتكي أغلب النساء من تكسر الأظافر وهشاشتها ما يدفعهن لتركيب الاصطناعية منها. فما الحل للحصول على أظافر جذابة وقوية والاستغناء عن تركيب المُزيفة؟





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لن تستغربوا عند سماعكم أن الجمال أساسه التغذية، سواء تعلق بالبشرة، الشعر أو حتى الأظافر. فمن الطبيعي أن يُعاني الشخص الذي لا يحتويه جسمه على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن، من هشاشة الأظافر.





لهذا يجب اتباع نظام غذائي صحي، غني ببعض الأطعمة التي تُقوي الأظافر وتحميها من التكسر، إليك القائمة:



-الحبوب الكاملة:

تعتبر مصدر ممتاز للبيوتين الذي هو نوع من فيتامين “ب”، وأي نقص في هذا الأخير يؤدي إلى هشاشة الأظافر وتكسرها.



-البروكلي:

يحتوي البروكلي على كمية مهمة من الحديد، مما ينشط الدورة الدموية وينقل الأوكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم، وبالتالي لن تُعاني من فقر الدم وأعراضه.



-بذور اليقطين:

يُمكنك الاستمتاع بتناول بذور اليقطين والاستفادة من مزاياها الصحية، حيث يحتوي على كمية مهمة من الزنك الذي يُساعد الجسم على صنع البروتينات.



-البيض:

يُعتبر البيض من المواد الغذائية الغنية بالبروتين، لهذا لا تترددوا في الإكثار من تناوله بشكل يومي.



-الجزر:

يحتوي الجزر على نسبة مهمة من فيتامين “أ”، المعروف بفوائده الجمالية على البشرة والشعر.



-الموز:

الموز من الفواكه الأكثر غنى بالبوتاسيوم. إضافة إلى مركب السيليكا المعدني الذي يعمل على تقوية الأظافر وحمايتها من الهشاشة.



-الطماطم:

أكثروا من تناول الطماطم سواء على شكل سلطات أو عصير طازج. فهي غنية بفيتامين “س” و”أ”.

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