تجنب الرياضة عند امتلاء المعدة

الوكيل الإخباري - أوصى البروفيسور إنغو فروبوزه بتجنب الرياضة بمعدة ممتلئة، لتعارض الهضم مع المجهود البدني.



وأوضح الأستاذ بجامعة الرياضة الألمانية في كولن أن للهضم الأولوية ويبدأ على الفور ولا يمكنه أن يستمر ويكتمل عند ممارسة الرياضة بشكل مكثف، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤثر بشدة على الأداء.



الوقت الصحيح للأكل

ويكمن سبب ذلك في عدم توفر الدم بشكل كاف يسمح بأداء عال، حيث يتركز الدم في الجهاز الهضمي، ما يجبر المرء على بذل مجهود مضاعف عند الرغبة في ممارسة الرياضة بمستوى عال.



ولتجنب هذا التعارض، أوصى فروبوزه بممارسة الرياضة بعد ساعتين أو ثلاث من تناول الطعام، مشيراً إلى أن بعض الوجبات الدهنية مثل البيتزا الكاملة والطعام النيء يستغرق وقتاً أطول لهضمه، بين 4 و 5 ساعات.



وجبة الطاقة

وأوصى فروبوزه الذين يمارسون رياضات قوة التحمل، بحصة من المعكرونة مع أقل قدر ممكن من الصلصة الدهنية، حيث تعطي هذه الوجبة الجسم طاقة كافية.



أما الذين يمارسون تمارين تقوية العضلات، فأوصاهم بالأطعمة عالية الطاقة مثل قطعة صغيرة من السمك أو اللحم.

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