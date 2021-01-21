هذه الأطعمة يمكنك استهلاكها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.. لكن بهذه الشروط

الوكيل الإخباري_ يعد انتهاء تاريخ صلاحية الاطعمة من اكثر الامور التي يهتم بها الاشخاص ، مما يدفعهم للتخلص من هذه الاطعمة ، الا انه في الحقيقة هناك بعض الأطعمة التي يمكن استهلاكها بعد انتهاء صلاحيتها، لكن ببعض الشروط ، وهذه الإمكانية تنطبق على البالغين الأصحاء، أما كبار السن والمرضى والنساء الحوامل، فمن الأفضل لهم عدم استهلاك المنتجات التي تجاوزت تاريخ الصلاحية، ومن ابرز الاطعمة التي يمكن استهلاكها بعد انتهاء صلاحيتها :

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البيض

من الممكن تناول البيض بعد ايام من انتهاء الصلاحية دون التعرض لخطر التسمم الغذائي، لكن يشترط أن يكون غير مشروخ أو مكسور في قشرته، لأنه في هذه الحالة يفقد بعضًا من طعمه ومن خواصه الغذائية.

الخبز

بالنسبة لمختلف أنواع الخبز، فإن تاريخ الصلاحية يطبق في حال أنك أبقيت على المخبوزات على طاولة المطبخ، وإذا تعرضت تلك المخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة فإن "العفن" سيبدأ بالظهور على القشرة الخارجية.أما في حال الاحتفاظ بالمخبوزات داخل البراد (الثلاجة) أو الفريزر (المجمد)، فإن ذلك سيضمن بقاء تلك المخبوزات لوقت أطول بكثير من تاريخ الصلاحية المدون عليها.

الحليب

يمكن استهلاك اللبن حتى أسبوع أو أسبوعين بعد تاريخ الصلاحية، ما دام محكم الإغلاق ومحفوظاً جيداً، ولم ترصد تغير اللون، والرائحة، والأمر نفسه ينطبق على الجبن والألبان المحلاة، ولمزيد من الأمان، يمكن استخدام الحليب منتهي الصلاحية في صنع الفطائر.

المعلبات

يمكن استهلاك اللبن حتى أسبوع أو أسبوعين بعد تاريخ الصلاحية، ما دام محكم الإغلاق ومحفوظاً جيداً، ولم ترصد تغير اللون، والرائحة، والأمر نفسه ينطبق على الجبن والألبان المحلاة، ولمزيد من الأمان، يمكن استخدام الحليب منتهي الصلاحية في صنع الفطائر.

البسكويت

يمكن استهلاك البسكويت حتى بعد مرور بضعة أشهر على انتهاء الصلاحية لأنه غالباً ما يحتوي على الزبدة والسكر ومواد حافظة تمنع تعرضه للزنخ والفساد، فقط قد يصبح طرياً ويفقد بعضاً من مذاقه.

الطحين (الدقيق)

يمكن استخدام دقيق القمح دون أي قلق لعدة أشهر من انتهاء فترة الاستهلاك من دون أن يفقد الطحين شيئاً من جودته، ويجب أن يخزن الطحين في جو بارد وجاف لمنع امتصاص الرطوبة والروائح.

الشوكولاتة

هناك خطر وحيد يتمثل في تغير طعم الشوكولاتة بعد انتهاء الصلاحية، فإذا ساورك أي شك في جودة الشوكولاتة فإنه يمكنك استعمالها في تحضير قالب حلوى.

الأطعمة المجمدة

إذا تم حفظ هذه الأطعمة بشكل جيد عند -18 درجة مئوية ولم يتم فتحها، فإنه يمكن استهلاكها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها من دون أي مخاطر صحية، ويظل الخطر الوحيد هو أن تفقد تلك المنتجات بعضاً من نكهتها ومذاقها، أما الأطعمة المجمدة التي تحتوي على اللحم المفروم فإنه يجب التخلص منها فور تجاوز فترة الصلاحية.

التوابل

تبقى التوابل جيدة حتى بعد مرور أشهر عديدة على انتهاء فترة الصلاحية، وقد تتراجع صفاتها الحسية مثل النكهة والطعم والرائحة، ولكنها لا تؤثر أبداً على الصحة، ولا تسبب أي ضرر.

المعكرونة

تتمتع بفترة صلاحية طويلة الأمد، ولكن يمكن استهلاكها حتى بعد مضي 3 سنوات على موعد الصلاحية شرط أن يتم حفظها في مكان جاف جيد التهوية.

المخللات والمربى

المخللات يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام والخل، وذلك يمنع أي بكتيريا من التكون عليها، فالمخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل البراد (الثلاجة)، والنظرية تطبق على مختلف أنواع المربى أيضاً.

المصدر : اخبار 24



