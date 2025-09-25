الخميس 2025-09-25 02:24 م
 

تصيب الأمعاء- 4 أمراض يعالجها شاي الزنجبيل

الخميس، 25-09-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   يُعد شاي الزنجبيل من المشروبات المفيدة بفضل احتوائه على مركب "الجينجيرول"، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، ويساعد في علاج عدة مشكلات في الجهاز الهضمي:

🔸 1. الغثيان
يخفف شاي الزنجبيل الشعور بالغثيان عن طريق حجب مستقبلات السيروتونين في الأمعاء، مما يقلل من الرغبة في التقيؤ.
🔸 2. ارتجاع المريء
يقلل من إنتاج حمض المعدة، مما يساعد في تخفيف الحموضة وأعراض الارتجاع.
🔸 3. عسر الهضم
يساعد على تخفيف الانتفاخ وتقلصات المعدة، مما يحسّن من عملية الهضم.
🔸 4. التهاب الأمعاء
يقلل من تهيّج بطانة الأمعاء وتورمها، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.


✅ نصيحة: تناول شاي الزنجبيل باعتدال يومياً قد يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لكن يُفضّل استشارة الطبيب في حال وجود مشاكل مزمنة.

 

الكونسلتو 

 
 
