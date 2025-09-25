تصيب الأمعاء- 4 أمراض يعالجها شاي الزنجبيل

الوكيل الإخباري- يُعد شاي الزنجبيل من المشروبات المفيدة بفضل احتوائه على مركب "الجينجيرول"، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، ويساعد في علاج عدة مشكلات في الجهاز الهضمي:

🔸 1. الغثيان

يخفف شاي الزنجبيل الشعور بالغثيان عن طريق حجب مستقبلات السيروتونين في الأمعاء، مما يقلل من الرغبة في التقيؤ.

🔸 2. ارتجاع المريء

يقلل من إنتاج حمض المعدة، مما يساعد في تخفيف الحموضة وأعراض الارتجاع.

🔸 3. عسر الهضم

يساعد على تخفيف الانتفاخ وتقلصات المعدة، مما يحسّن من عملية الهضم.

🔸 4. التهاب الأمعاء

يقلل من تهيّج بطانة الأمعاء وتورمها، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.



✅ نصيحة: تناول شاي الزنجبيل باعتدال يومياً قد يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لكن يُفضّل استشارة الطبيب في حال وجود مشاكل مزمنة.