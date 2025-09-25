تصيب الأمعاء- 4 أمراض يعالجها شاي الزنجبيل

🔸 1. الغثيان
يخفف شاي الزنجبيل الشعور بالغثيان عن طريق حجب مستقبلات السيروتونين في الأمعاء، مما يقلل من الرغبة في التقيؤ.
🔸 2. ارتجاع المريء
يقلل من إنتاج حمض المعدة، مما يساعد في تخفيف الحموضة وأعراض الارتجاع.
🔸 3. عسر الهضم
يساعد على تخفيف الانتفاخ وتقلصات المعدة، مما يحسّن من عملية الهضم.
🔸 4. التهاب الأمعاء
يقلل من تهيّج بطانة الأمعاء وتورمها، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.
✅ نصيحة: تناول شاي الزنجبيل باعتدال يومياً قد يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لكن يُفضّل استشارة الطبيب في حال وجود مشاكل مزمنة.
-
أخبار متعلقة
-
فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض
-
أضرار الإفراط في تناول الملح على الجسم
-
خدعة وقت النوم.. طريقك إلى السبات العميق
-
حل سريع وفعال لمرضى الحساسية
-
خبير بارز يكشف عن 5 أسرار لإبطاء الشيخوخة
-
"حل طبيعي" لمكافحة التعب يوفر للجسم أغلب احتياجاته من الفيتامينات
-
أعراض يومية تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك
-
هل ترتبط مشكلات الغدة الدرقية بالاكتئاب؟