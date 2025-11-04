طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

ووفقا للطبيب، فإن تدفئة المقاعد قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية ويزيد من تفاقم الأمراض المزمنة، خاصة لدى الرجال.
وأوضح أن الخصيتين تقعان خارج الجسم، لذلك فإن ارتفاع حرارتهما الناتج عن الجلوس على مقاعد ساخنة قد يؤثر على تكوين الحيوانات المنوية وجودتها.
وأضاف أن تدفئة المقاعد مفيدة لتدفئة أعضاء الحوض وأسفل الظهر، ما قد يساعد على تجنب بعض الأمراض، لكنها قد تسبب مشكلات للبواسير، إذ يزيد التدفق الدموي في الأوعية الدموية ويؤدي إلى تفاقم الحالة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحويضة والكلى المزمن أو أمراض البروستاتا والمثانة قد تتفاقم لديهم العدوى بسبب الدفء.
وأشار الطبيب إلى أنه يمكن استخدام تدفئة المقاعد لفترات قصيرة فقط، مع إيقافها بين الحين والآخر، لتجنب التأثيرات السلبية، مع الاستمرار في الرحلة دون الاعتماد المستمر على الحرارة.
