الثلاثاء 2025-11-04 07:09 م
 

طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور أندريه كوندراخين، المدرس في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروجوف، أن تدفئة مقاعد السيارة يضر بصحة الرجال.

ووفقا للطبيب، فإن تدفئة المقاعد قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية ويزيد من تفاقم الأمراض المزمنة، خاصة لدى الرجال.

اضافة اعلان


وأوضح أن الخصيتين تقعان خارج الجسم، لذلك فإن ارتفاع حرارتهما الناتج عن الجلوس على مقاعد ساخنة قد يؤثر على تكوين الحيوانات المنوية وجودتها.


وأضاف أن تدفئة المقاعد مفيدة لتدفئة أعضاء الحوض وأسفل الظهر، ما قد يساعد على تجنب بعض الأمراض، لكنها قد تسبب مشكلات للبواسير، إذ يزيد التدفق الدموي في الأوعية الدموية ويؤدي إلى تفاقم الحالة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحويضة والكلى المزمن أو أمراض البروستاتا والمثانة قد تتفاقم لديهم العدوى بسبب الدفء.


وأشار الطبيب إلى أنه يمكن استخدام تدفئة المقاعد لفترات قصيرة فقط، مع إيقافها بين الحين والآخر، لتجنب التأثيرات السلبية، مع الاستمرار في الرحلة دون الاعتماد المستمر على الحرارة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل السعدون

الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

أخبار محلية الأمن يضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في عين الباشا

ب

اقتصاد محلي بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية

ب

طب وصحة علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية

وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والخبرات

ب

طب وصحة الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري

ل

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر تدفئة مقاعد السيارة على الرجال

انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو

أخبار محلية انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو



 
 





الأكثر مشاهدة