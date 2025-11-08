الاحتلال يكشف هوية جثة الأسير التي تسلمتها من غزة

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلة ليؤور رودايف بأن "جثمانه أعيد إلى إسرائيل ليوارى الثرى".
وتسلّمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من 6 جثث لمحتجزين لا تزال لدى حركة حماس أو حلفائها في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الجمعة.
