السبت 2025-11-08 12:25 م
 

الاحتلال يكشف هوية جثة الأسير التي تسلمتها من غزة

ا
أرشيفية
 
السبت، 08-11-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أن الجثة التي تسلّمتها من حركة حماس عبر الصليب الأحمر الدولي أمس الجمعة، تعود إلى محتجز إسرائيلي أرجنتيني قتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلة ليؤور رودايف بأن "جثمانه أعيد إلى إسرائيل ليوارى الثرى".


وتسلّمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من 6 جثث لمحتجزين لا تزال لدى حركة حماس أو حلفائها في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الجمعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

المرأة والجمال البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

اف

المرأة والجمال إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

ت

أخبار محلية العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية

ات

طب وصحة مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

بى

طب وصحة بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

ا

اقتصاد محلي مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026

ت

فلسطين تقرير أممي يوثق أعلى مستوى لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

قاقاق

طب وصحة احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري



 
 





الأكثر مشاهدة