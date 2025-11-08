الاحتلال يكشف هوية جثة الأسير التي تسلمتها من غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أن الجثة التي تسلّمتها من حركة حماس عبر الصليب الأحمر الدولي أمس الجمعة، تعود إلى محتجز إسرائيلي أرجنتيني قتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلة ليؤور رودايف بأن "جثمانه أعيد إلى إسرائيل ليوارى الثرى".