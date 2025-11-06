افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة غور معدي

10:39 ص

الوكيل الإخباري- ضمن استراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والانتشار في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، تم بعون الله افتتاح محطة وقود جديدة تابعة للشركة تقع ضمن إقليم الوسط في محافظة البلقاء، الأغوار الوسطى، طريق غور، بعد مثلث العارضة 200 متر باتجاه دير علا، باسم محطة غور معدي. ليصبح عدد محطات المناصير العاملة في إقليم الوسط يزيد عن 73 محطة، وفي جميع أنحاء المملكة يزيد عن 121 محطة، لضمان أكبر تغطية جغرافية ولتقديم أفضل الخدمات للجمهور والعملاء. اضافة اعلان





تعد شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محليًا في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود، حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها، من تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، وتقديم أفضل حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الإلكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الإلكترونية eFill، وأيضاً الخدمة الأكثر تطورًا في المملكة وهي Aman Fill، والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات في المحطات وتعبئة الوقود.



وتؤمن الشركة جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة ISO 9001 وISO 14001 منذ أكثر من اثني عشر سنة، كما أنها أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة ISO 45001.



ويضاف إلى ذلك اهتمام شركة المناصير للطاقة المتجددة، وتوفير الحلول للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث تشغل أكثر من 95 محطة بالكامل بالطاقة الشمسية، وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة، ويبلغ عدد وحدات الشحن السريعة العاملة حاليًا 25 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة، والعمل جاري لإضافة 30 وحدة شحن جديدة حديثة ومتطورة.



ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 3000 موظف، وتشغل ما يزيد عن 121 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات إلى 55 محطة وقود عاملة بالمملكة كموزع معتمد، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) التي تزيد عن 78 فرعًا، ومطاعم الوجبات السريعة، والصيدليات، والخدمات البنكية، وخدمة الصراف الآلي، وخدمة السيارات، وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.



المناصير.. رواد الطاقة.



موقع المحطة على خرائط جوجل: https://shorturl.at/olgLI