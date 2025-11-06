فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل أشجار مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

الوكيل الإخباري- شارك متطوعو بنك الإسكان ضمن فريق " إمكان الٍإسكان " في فعالية جني محاصيل أحد المشاريع الزراعية التي قامت الجمعية العربية بتنفيذها في الشونة الشمالية ضمن دعم البنك المتواصل لبرنامج القافلة الخضراء الذي تنفذه الجمعية.

اضافة اعلان



وجاءت هذه المشاركة امتداداً لدعم البنك المتواصل للبرنامج، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لزيادة الرقعة الخضراء في المملكة ودعم صغار المزارعين وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، وذلك من خلال مظلة "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، وبما ينسجم مع أهدافها الرامية لمساندة منظمات المجتمع المدني والمبادرات التي تشجع العمل التطوعي، وتحفز النمو البيئي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي خلق أثر إيجابي مستدام.



ومن شأن هذا الدعم الذي أسهم في تأمين الأشجار ورفع جودة المحاصيل، أن يضمن الاستمرارية من خلال المردود الاقتصادي، الذي يسمح باستثمار العوائد في توسيع الأنشطة الزراعية ودعم الدورات الإنتاجية القادمة، وهو ما يعكس مفاهيم الاستدامة التي يحرص البنك على توسيع تطبيقاتها عملياً ضمن نشاطاته المجتمعية.



ويواصل بنك الإسكان دعمه لبرنامج القافلة الخضراء من خلال شموله برعايته الماسية للسنة الخامسة على التوالي، والتي أعلن عنها في وقت سابق خلال العام.



ويذكر أن برنامج القافلة الخضراء الذي أطلقته الجمعية عام 2003، يمثل رؤية تنموية شاملة تهدف لتعزيز الوعي بأهمية زراعة الأشجارالمثمرة كركيزة حضارية، ولدعم المجتمعات الأقل حظاً عبر توفير دخل إضافي ، بما يحد من الفقر والبطالة ويحقق استدامة الموارد للأجيال القادمة ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية زراعة الأشجار المثمرة.