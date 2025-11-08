السبت 2025-11-08 04:20 م
 

ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يطلب مبلغا ماليا من أحد السيّاح في العقبة

ب
تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 03:11 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص يعترض أحد السيّاح في محافظة العقبة ويطلب منه مبلغا ماليا،  فقد شُكِّل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيق في الفيديو وتحديد الشخص الذي ظهر فيه.اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وقبل قليل، تمكّن فريق التحقيق من تحديد مكان وجوده ، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، هذا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقّه.
 
 
