ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يطلب مبلغا ماليا من أحد السيّاح في العقبة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وقبل قليل، تمكّن فريق التحقيق من تحديد مكان وجوده ، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، هذا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقّه.
-
أخبار متعلقة
-
"أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل
-
المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً
-
248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى
-
العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية