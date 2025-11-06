انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في معرض ذا عابدين

وتشمل الحملة جميع الأقسام في المعرض، من مستلزمات النوم والفرشات والحمام والمطبخ، إلى ديكورات المنزل وتجهيزات الأطفال، وتعد من أضخم حملات الخصومات لهذا العام.
كما يمكن للزبائن الاستفادة من التخفيضات عبر التسوق الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمعرض theabdeen.com.
وأكد "ذا عابدين" أن خدمة التوصيل ستتم بعد انتهاء فترة الخصومات، موضحة أن البضائع المباعة خلال فترة العروض لا تُرد ولا تُستبدل.
