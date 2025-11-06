انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في معرض ذا عابدين

10:19 ص

الوكيل الإخباري- أعلن معرض "ذا عابدين" عن انطلاق حملة تخفيضات الجمعة البيضاء، التي تتراوح نسبها ما بين 20 إلى 75 بالمئة على جميع البضائع، وتستمر لمدة سبعة أيام فقط، ابتداء من يوم الجمعة 7 تشرين الثاني وحتى يوم الخميس 13 من الشهر ذاته، حصرياً في فرع ذا عابدين الكائن في الدوار السابع. اضافة اعلان







وتشمل الحملة جميع الأقسام في المعرض، من مستلزمات النوم والفرشات والحمام والمطبخ، إلى ديكورات المنزل وتجهيزات الأطفال، وتعد من أضخم حملات الخصومات لهذا العام.





كما يمكن للزبائن الاستفادة من التخفيضات عبر التسوق الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمعرض theabdeen.com.





وأكد "ذا عابدين" أن خدمة التوصيل ستتم بعد انتهاء فترة الخصومات، موضحة أن البضائع المباعة خلال فترة العروض لا تُرد ولا تُستبدل.