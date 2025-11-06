"الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً

وقال الأهالي لـ"الوكيل الإخباري" إن معاناتهم ليست جديدة، حيث بدأت منذ عام 1995 واستمرت دون حلول جذرية، رغم وعود متكررة بتحسين خدمات المياه في المنطقة.
وطالب أهالي الثغرة الجهات الحكومية المختصة ووزارة المياه والري بضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على حياتهم اليومية، مشيرين إلى أن المياه حق أساسي، وأن استمرار المعاناة رغم مرور عقود أمر لم يعد مقبولاً.
وأكدوا أن المشكلة تتفاقم صيفاً مع ارتفاع الطلب ونقص كميات المياه المتوفرة في الصهاريج، ما يدفع بعض الأسر لتحمل أعباء مالية كبيرة، في وقت تعاني فيه المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة.
-
أخبار متعلقة
-
المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي