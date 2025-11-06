"الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً

09:12 م

الوكيل الإخباري- اشتكى أهالي قرية الثغرة في محافظة معان من استمرار معاناتهم مع انقطاع المياه عن منازلهم منذ ما يقارب 30 عاماً، الأمر الذي اضطر السكان للاعتماد على الصهاريج كمصدر وحيد لتزويد القرية بالمياه، وسط ارتفاع التكاليف وصعوبة تأمين الكميات الكافية للحاجات اليومية.





وقال الأهالي لـ"الوكيل الإخباري" إن معاناتهم ليست جديدة، حيث بدأت منذ عام 1995 واستمرت دون حلول جذرية، رغم وعود متكررة بتحسين خدمات المياه في المنطقة.



وطالب أهالي الثغرة الجهات الحكومية المختصة ووزارة المياه والري بضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على حياتهم اليومية، مشيرين إلى أن المياه حق أساسي، وأن استمرار المعاناة رغم مرور عقود أمر لم يعد مقبولاً.



وأكدوا أن المشكلة تتفاقم صيفاً مع ارتفاع الطلب ونقص كميات المياه المتوفرة في الصهاريج، ما يدفع بعض الأسر لتحمل أعباء مالية كبيرة، في وقت تعاني فيه المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة.