السبت 2025-11-08 04:20 م
 

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

ل
أرشيفية
 
السبت، 08-11-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

ا

أخبار محلية "أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

ا

شؤون برلمانية العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

ا

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

رفل

فن ومشاهير فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

ا

أخبار محلية 248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية

فعفعفعفعف

منوعات مصر.. قرار مفاجئ من المتحف الكبير

ت

أخبار الشركات "سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى



 
 





الأكثر مشاهدة