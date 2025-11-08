الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
"أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل
-
المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً
-
248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية
-
ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يطلب مبلغا ماليا من أحد السيّاح في العقبة
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى
-
العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية