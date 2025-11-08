صحة غزة تستلم 15 جثمانا لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم السبت، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 300 جثمان.

اضافة اعلان



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من أصل 300، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.



وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

