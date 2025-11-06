الأمن ينشر أنواع المخدرات وأشكالها ومدى خطورتها - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو توعوي يوضّح أنماط المخدرات الشائعة ومضارها الصحية والاجتماعية، داعية المواطنين وخاصة الشباب إلى الابتعاد عن التجربة وطلب المساعدة عند الحاجة.



وأكدت المديرية أن الهدف من الفيديو هو نشر الوعي والحد من انتشار هذه المواد عبر المعلومات الدقيقة وتحريك مؤسسات المجتمع نحو الوقاية والعلاج.



في التفاصيل، أوضحت المديرية في الفيديو النقاط التالية حول كل مادة:



الحشيش: مادة مخدرة مثبطة للجهاز العصبي، وتصل المادة الفعالة إلى الدماغ خلال 5–10 ثوانٍ عند تعاطيها عن طريق التدخين. يسبب تعاطي الحشيش ضعفًا في التركيز والذاكرة والجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى اضطرابات حسية وبصرية وسمعية وهلاوس. وأشارت المديرية إلى وجود أشكال صناعية من الحشيش (مثل "الجوكر" أو بودرة مخلطة مع التبغ أو الأعشاب) تُضاف إليها مواد كيميائية تؤدي إلى هلاوس خطيرة وتعرّض متعاطيها ومن حوله للخطر وتفاقم إمكانات الإدمان.



الهيروين: مخدر مثبّط يُتعاطى عبر الحقن أو الاستنشاق أو التدخين، وإدمانه سريع، إذ يسبب هبوطًا شديدًا في الجهاز التنفسي وإتلافًا للأعضاء الحيوية كالكبد والكلى، وقد يؤدي التعاطي المتكرر أو جرعة زائدة إلى فقدان الحياة فجأة.



الكوكايين: مادة محفزة للجهاز العصبي، يُتعاطى عادة عن طريق الشم أو الحقن أو التدخين، وتسبب تسارعًا حادًا في دقات القلب وزيادة ضغط الدم ما قد يؤدي إلى جلطات قلبية وسكتات دماغية؛ كما أن الجرعة الواحدة قد تكون مميتة.



الكريستال / الشبو (الميثامفيتامين): مادة منشطة تزيد ضغط الدم ومعدل نبضات القلب، وتعرّض المتعاطي لخطر السكتات والجلطات وتأثيرات جسدية ونفسية خطيرة، مع قابلية عالية للإدمان حتى بعد استخدامات قليلة.



الكبتاجون (أمفيتامينات ومنشطات): منتشرة بين الشباب وتُعدّ من المنشطات، قد تسبب أرقًا كبيرًا ونقصًا في النوم، وتؤثر على الساعة البيولوجية وتؤدي فيما بعد إلى اكتئاب ومشكلات جسدية وعقلية.



ونقلت المديرية في الفيديو رسائل تحذيرية مركزة تحث الأسر والمؤسسات التعليمية على مراقبة المؤشرات المبكرة للتعاطي، والإبلاغ عن أماكن ترويج المخدرات، بالإضافة إلى توجيه المتعاطين وأسرهم لطلب العلاج المتخصص وعدم التردد في الاستعانة بالخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.

