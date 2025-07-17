لماذا تخرج رائحة كريهة من كبار السن؟

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير طبية أن الرائحة المميزة التي تصدر عن بعض كبار السن، والتي غالبًا ما تُشبه رائحة كرات النفتالين أو الورق المبلل، ترجع إلى مركب كيميائي يُعرف باسم "2-نونينال"، يتكوّن نتيجة تأكسد الدهون على سطح الجلد.

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ويزداد هذا التأكسد مع تقدم العمر بسبب انخفاض مضادات الأكسدة الطبيعية في الجسم، فضلاً عن بطء تجدد الخلايا الناتج عن تراجع الهرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون.



ورغم الاعتقاد السائد، الاستحمام أو العطور لا تقضي على هذه الرائحة، إذ تبقى الدهون المؤكسدة عالقة بالجلد لفترات أطول.



كيف يمكن تقليل هذه الرائحة؟

بحسب موقع Times of India، يُعد المشروم (الفطر) خيارًا غذائيًا فعالًا للحد من هذه الظاهرة، لاحتوائه على:

الإرغوثيونين: حمض أميني قوي مضاد للأكسدة يقلل تأكسد الدهون.

السبيرميدين: جزيء يعزز تجديد الخلايا ويدعم آلية "الالتهام الذاتي" لإزالة المكونات التالفة من الجسم.



فوائد إضافية للفطر لدى كبار السن:

يُقلل خطر التدهور المعرفي.

يدعم المناعة والصحة الأيضية.

يُخفض ضغط الدم، ويُعزز قوة العظام.

يُقلل خطر الإصابة بأورام البروستاتا والثدي.