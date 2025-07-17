سامسونج تواصل توسيع قدرات ‘Galaxy AI’ مع تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة

12:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738503 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج اليوم عن خططها لتوسيع نطاق استخدام ‘Galaxy AI’ ليصل إلى أكثر من 400 مليون جهاز بحلول نهاية عام 2025، وذلك خلال مشاركتها في منتدى ‘Galaxy AI 2025’، في وقتٍ يشهد فيه اعتماد متزايد من المستخدمين على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. اضافة اعلان





ومع إطلاق سلسلة ‘Galaxy S24’، أعلنت سامسونج عن التزامها بتوسيع نطاق ‘Galaxy AI’ ليشمل أكثر من 200 مليون جهاز خلال عام 2024، ما شكّل بداية عصر جديد من الابتكار في الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة. ومنذ ذلك الحين، واصلت ‘Galaxy AI’ تطورها محدثة تحولاً في قدرات الهواتف الذكية، حيث يستخدم أكثر من 70٪ من مستخدمي ‘Galaxy S25’ مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي من سامسونج وجوجل. وسجلت أداة ‘Google Gemini’ النمو الأكبر، حيث تضاعف استخدامها ثلاث مرات على أحدث سلسلة ‘Galaxy S’ .



وقبل عام ، وخلال النسخة الأولى من منتدى ‘Galaxy AI’، كشفت سامسونج عن رؤيتها الطموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة، والتي ترتكز على تقديم ابتكارات حقيقية ترتقي بتجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا. واليوم، كشفت بيانات جديدة، بالتعاون مع ‘Symmetry Research’، عن تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بين المستهلكين، ما يعكس اعتماداً متنامياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة، وتحوّلًا في توجهات المستخدمين نحو ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، الاستباقي، والمصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات كل مستخدم.



وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف المشاركين (47٪) يعتمدون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، مشيرين إلى أن روتينهم اليومي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب قدرات مثل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الإشعارات المخصصة، والمساعدات الصوتية. كما أفاد 45٪ منهم بأنهم يستخدمون الأوامر الصوتية بقدر استخدامهم للكتابة لإنجاز المهام.



وفي صميم ابتكارات سامسونج، يكمن التزامها بتقديم تجارب ذكاء اصطناعي عبر الأجهزة المحمولة تكون سلسة وآمنة، وتواكب احتياجات المستخدمين المتطورة. ومن هذا المنطلق، تواصل ‘Samsung Galaxy’ جهودها لتوسيع نطاق ‘Galaxy AI’ ليصل إلى 400 مليون جهاز بحلول نهاية هذا العام، ما يسهم في إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة لمزيد من المستخدمين حول العالم.



