بالصور.. بعد 16 عاماً هكذا أصبح علي وحسن طفلا مسلسل 'التغريبة الفلسطينية'

الوكيل الاخباري - يحظى المسلسل السوري "التغريبة الفلسطينية" بشعبية ونجاح كبيرين على الرغم من مرور 16 عامًا على عرضه.

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ويسلط العمل الذي ما زال يعتبر من أنجح الأعمال في الدراما السورية والعربية بشكل عام الضوء على القضية الفلسطينية، إذ يروي قصة عائلة فلسطينية فقيرة تكافح من أجل البقاء في ظل الانتداب البريطاني مرورا بالنكبة ومن ثم النكسة عام 1967.



وتدور أحداث المسلسل حول عائلة الحاج صالح اليونس "خالد تاجا" وزوجته "الفنانة الأردنية جولييت عواد" وأبنائهم أحمد الشيخ يونس، والذي يصبح لقبه بعد تطور الأحداث القايد ابو صالح، وجسد دوره الفنان السوري جمال سليمان، والابن الثاني مسعود والذي يتميز بالحكمة والعقلانية واستغلاله للفرص "الفنان رامي حنا"، وشقيقتهم خضرة "الفنانة نادين سلامة" التي تتميز بطيبة قلبها وجمالها اللافت.



بالإضافة للشقيقين حسن "الفنان باسل خياط"، والذي يضطر لترك دراسته من أجل شقيقه علي "الفنان تيم حسن"، لينجح الأخير في مسيرته العلمية ويحقق نجاح كبير، فيما يبقى حسن مرتبط بالأرض.

وبخلاف الآخرين مر دور حسن وعلي في فترتي الطفولة والشباب، وجسد الدور في مرحلة الطفولة الفنان مجدي المقبل "حسن" والفنان علي السهلي "علي".



وتمكن الطفلان من أداء دورهما باحترافية عالية خاصة شخصية حسن في العمل، حتى أن الشخصيتين في مرحلة الطفولة، ومؤخرًا تداولت إحدى الصفحات صوراً حديثة للنجمين مجدي المقبل وعلي السهلي واللذين أصبحا بعمر الشباب.



واللافت أن النجمين لم يقدما أعمالاً تُذكر خلال مرحلة الشباب، حيث ظهر مجدي المقبل في عمر المراهقة بمسلسل الانتظار من بطولة تيم حسن، نسرين طافش، بسام كوسا، ضحى الدبس، يارا صبري.

وتفاعل الجمهور مع صورهما الحديثة مؤكدين أنهما اختلفا بشكل كبير خاصة مجدي المقبل "الطفل حسن" وتساءل البعض عن سبب ابتعادهما عن التمثيل لا سيما أنهما يملكان موهبة كبيرة وكان من الممكن أن يقدما العديد من الأعمال المميزة.



يُذكر أن مسلسل التغريبة الفلسطينية من كتابة وليد سيف، وإخراج حاتم علي، وشارك في بطولة العمل العديد من نجوم سوريا أبرزهم الراحل خالد تاجا، وحسن عويتي، ويارا صبري، وجمال سليمان، وباسل خياط، ورامي حنا، وعلاء الزعبي، ومكسيم خليل، وسليم صبري، وجميل عواد، ونسرين طافش وآخرون.

شاشة نيوز

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