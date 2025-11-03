الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

09:52 م

الوكيل الإخباري- حقق فريق "عمان اف سي" فوزا كبيرا جدا على فريق الحسين إربد بنتيجة 35-0، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، في اطار منافسات دوري المحترفات لكرة القدم. اضافة اعلان





وتعتبر هذه النتيجة هي الأعلى في تاريخ دوري المحترفات لكرة القدم، في مؤشر على عدم جاهزية الحسين لخوض المنافسات.



وشهدت المباراة تفوقا واضحا للاعبات عمان "اف سي" اللواتي امطرن مرمى فريق الحسين بـ 35 هدفا.



ويشارك في الدوري فرق الاتحاد والأرثوذكسي ونشامى المستقبل والاستقلال والحسين إربد.