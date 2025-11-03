الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات

وتعتبر هذه النتيجة هي الأعلى في تاريخ دوري المحترفات لكرة القدم، في مؤشر على عدم جاهزية الحسين لخوض المنافسات.
وشهدت المباراة تفوقا واضحا للاعبات عمان "اف سي" اللواتي امطرن مرمى فريق الحسين بـ 35 هدفا.
ويشارك في الدوري فرق الاتحاد والأرثوذكسي ونشامى المستقبل والاستقلال والحسين إربد.
-
أخبار متعلقة
-
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"
-
الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون
-
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
-
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة
-
تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها
-
وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض
-
حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة
-
الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول