الثلاثاء 2025-11-04 12:03 ص
 

نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا

الإثنين، 03-11-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تتجه نحو تعزيز قدرات الجيش ورفع جاهزيته، معلناً نية الاحتلال زيادة مدة الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق قوات الاحتياط.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أن إسرائيل "لم تغيّر الشرق الأوسط فحسب، بل غيّرت نفسها أيضاً"، في إشارة إلى التحولات العسكرية والسياسية التي تشهدها تل أبيب خلال الفترة الأخيرة.
 
 
