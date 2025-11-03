جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

ولإثراء هذه المبادرة بالمعلومات الدقيقة والموثوقة، شهد اللقاء حضور خبيرة متخصصة من مركز الحسين للسرطان قدّمت جلسة تثقيفية شاملة تناولت سُبل الوقاية من سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ودوره الحيوي في رفع نسب الشفاء التي قد تصل إلى 100% في المراحل الأولى من المرض، كما حثّت الحاضرات على نشر الوعي في محيطهن المجتمعي لتعظيم أثر الكشف المبكر وتعزيز فرص النجاة على أوسع نطاق.
وجمعت الفعالية بين الوعي بالصحة الجسدية والراحة النفسية، من خلال جلسة يوغا استرخائية صمّمت لخلق توازن حقيقي بين العقل والجسد، وسط أجواء هادئة ساعدت المشاركات على تجديد طاقتهن الإيجابية واستعادة نشاطهن. وقد شكّلت التجربة فرصة لتعزيز مفهوم الصحة المتكاملة كعنصر أساسي للإنتاجية والاستدامة، بما ينسجم مع رؤية جيني في دعم تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة جيني "حمّاد احتشام" قائلاً:
“هذه المبادرة ليست فعالية توعوية فحسب، بل رسالة نوجّهها لكل امرأة بأن الاهتمام بالصحة مسؤولية وقوة في آنٍ واحد، في جيني، نؤمن أن تمكين المرأة يبدأ من تمكينها صحيًا ونفسيًا، ولهذا نحرص دائمًا على أن تكون مبادراتنا ذات أثر حقيقي ومستدام."
تأتي هذه المبادرة لتجسّد إيمان جيني بأن الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في المجتمع بأكمله، فكل خطوة نحو الوعي تُسهم في إنقاذ حياة، وكل مبادرة تُعزّز ثقافة الوقاية وتترك أثرًا يتجاوز حدود مكان العمل.
-
أخبار متعلقة
-
آر إم من ‘BTS’ وسامسونج يُطلقان فيلماً قصيراً يُبرز متعة الفن داخل المنزل عبر أجهزة تلفزيون سامسونج الفني
-
اختتام النسخة الثامنة من رالي "جوردان رايدرز" برعاية زين
-
818.1 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2025
-
زين تستضيف انطلاقة مسيرة "سيدات هارلي" لدعم مصابات السرطان من غزة
-
"البوتاس العربية" توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة "سي إي سي" الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية
-
جورامكو تقيم عشاء "تحت ظل الطائرات" احتفاءً ببدء العمليات التشغيلية في هنجر 7
-
32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة
-
زين والتدريب المهني تختتمان دورة التدريب المجانية على تكنولوجيا "الفايبر"