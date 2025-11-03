جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- تزامنًا مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي، أكّدت شركة جيني، المنصّة الرائدة في خدمات النقل الذكي، التزامها الجذري بصحة ورفاه موظفاتها من خلال تنظيم فعالية توعوية ومُلهمة هدفت إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة الذاتية وتعزيز الوعي المجتمعي، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية في دعم صحة المرأة.



ولإثراء هذه المبادرة بالمعلومات الدقيقة والموثوقة، شهد اللقاء حضور خبيرة متخصصة من مركز الحسين للسرطان قدّمت جلسة تثقيفية شاملة تناولت سُبل الوقاية من سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ودوره الحيوي في رفع نسب الشفاء التي قد تصل إلى 100% في المراحل الأولى من المرض، كما حثّت الحاضرات على نشر الوعي في محيطهن المجتمعي لتعظيم أثر الكشف المبكر وتعزيز فرص النجاة على أوسع نطاق.

