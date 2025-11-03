الإثنين 2025-11-03 06:49 م
 

معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

الإثنين، 03-11-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-  عبّر عدد من المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بدورة امتحان الثانوية العامة لعام 2008 عن استيائهم من استمرار تأخير صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن مدة التأخير تجاوزت ثلاثة أشهر دون تقديم تبرير واضح من قبل وزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وقال المعلمون لـ"الوكيل الإخباري" إنهم يقفون اليوم أمام ظروف اقتصادية صعبة، في الوقت الذي ينتظرون فيه هذه المستحقات التي أُقِرَّ صرفها لقاء الجهود التي بُذلت خلال الامتحانات، مطالبين الوزارة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية تجاه العاملين مؤكدين بأنهم "قد جف عرقهم" وهم في انتظار صرف مستحقاتهم التي يفترض حصولهم عليها عقب الانتهاء من المراقبة والتصحيح.

وجدير بالذكر أن الوزارة نشرت اليوم جدول امتحانات التوجيهي للدورة القادمة، في وقتٍ ما تزال فيه مستحقات المعلمين من الدورة السابقة عالقة دون صرف، الأمر الذي زاد من استياء العاملين الذين اعتبروا أن إنجاز الدورات الجديدة يجب أن يرافقه احترام حقوق من شاركوا في الدورة الماضية.
 
 
