معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

وقال المعلمون لـ"الوكيل الإخباري" إنهم يقفون اليوم أمام ظروف اقتصادية صعبة، في الوقت الذي ينتظرون فيه هذه المستحقات التي أُقِرَّ صرفها لقاء الجهود التي بُذلت خلال الامتحانات، مطالبين الوزارة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية تجاه العاملين مؤكدين بأنهم "قد جف عرقهم" وهم في انتظار صرف مستحقاتهم التي يفترض حصولهم عليها عقب الانتهاء من المراقبة والتصحيح.
وجدير بالذكر أن الوزارة نشرت اليوم جدول امتحانات التوجيهي للدورة القادمة، في وقتٍ ما تزال فيه مستحقات المعلمين من الدورة السابقة عالقة دون صرف، الأمر الذي زاد من استياء العاملين الذين اعتبروا أن إنجاز الدورات الجديدة يجب أن يرافقه احترام حقوق من شاركوا في الدورة الماضية.
