حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع

وأوضح آل خطاب في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن شهر تشرين الثاني يُعد من أشهر فصل الخريف، مشيراً إلى أن متوسط الهطل المطري خلاله يشكّل نحو 11 بالمئة من إجمالي الموسم المطري.
وبيّن أن التنبؤات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال الشهر ستكون أعلى من معدلاتها العامة، فيما يُتوقع أن تكون كميات الأمطار أقل من المعدل المعتاد.
وأضاف آل خطاب أن هناك احتمالاً لهطول زخات خفيفة من المطر ليل اليوم وصباح غدٍ الثلاثاء في بعض المناطق.
