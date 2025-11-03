حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع

01:53 م

الوكيل الإخباري- نفى مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توقعات بهطول أمطار نهاية الأسبوع، مؤكداً أن الأجواء ستبقى مستقرة دون مؤشرات تُذكر على تساقط الأمطار. اضافة اعلان





وأوضح آل خطاب في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن شهر تشرين الثاني يُعد من أشهر فصل الخريف، مشيراً إلى أن متوسط الهطل المطري خلاله يشكّل نحو 11 بالمئة من إجمالي الموسم المطري.



وبيّن أن التنبؤات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال الشهر ستكون أعلى من معدلاتها العامة، فيما يُتوقع أن تكون كميات الأمطار أقل من المعدل المعتاد.



وأضاف آل خطاب أن هناك احتمالاً لهطول زخات خفيفة من المطر ليل اليوم وصباح غدٍ الثلاثاء في بعض المناطق.