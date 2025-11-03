الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية و المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، اتفاقية يقدم عبرها المجلس للمركز دعما ماليا ضمن قطاع العلوم والزراعة البيطرية ومشروع "تحسين الكتلة الحيوية ومحتوى البروتين في نبات الأزولا باستخدام التطفير الكيميائي" كمصدر علفي مستدام في الأردن.

