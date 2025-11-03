الإثنين 2025-11-03 10:22 م
 

الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"

جانب من توقيع الاتفاقية
 
الإثنين، 03-11-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية و المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، اتفاقية يقدم عبرها المجلس للمركز دعما ماليا ضمن قطاع العلوم والزراعة البيطرية ومشروع "تحسين الكتلة الحيوية ومحتوى البروتين في نبات الأزولا باستخدام التطفير الكيميائي" كمصدر علفي مستدام في الأردن.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية عن المركز مديره العام الدكتور إبراهيم الرواشدة وعن المجلس الأعلى رئيس قسم المشاريع مجيب الشبول.

 
 
