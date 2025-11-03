خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!

ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز المحتوى التعليمي وتطوير الخدمات التفاعلية التي تقدمها منصة "أساس"، لتصبح الوجهة التعليمية الأولى لطلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة لطلبة التوجيهي والصفوف الأساسية من الأول وحتى العاشر.
وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس علاء الشمالي المدير التنفيذي لمنصة "أساس"، والأستاذ ماهر أبو بكر المدير العام لمنصة "الماهر"، اللذين أكدا أن هذا التعاون يأتي لخدمة الطلبة وتسهيل الوصول إلى تعليم رقمي متطور وممتع.
وتُعد منصة "أساس" اليوم من أبرز المنصات التعليمية في الأردن، حيث تقدّم محتوى مصوّراً ودروساً تفاعلية بإشراف كادر تدريسي متميّز.
ولمعرفة المزيد وشراء بطاقات الاشتراك، يمكن للطلبة وأولياء الأمور زيارة المكتبات المعتمدة في مختلف المحافظات، أو التوجّه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أساس”.
