مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل

ووفق إفادة المواطن للوكيل الإخباري، فقد تواصل مع الشركة فور اكتشافه الخطأ، حيث وعدت الأخيرة بالتحقق من الأمر والعمل على حل المشكلة بما يرضيه.
لكن الأمر الذي يثير الانتباه هو التخوف من إمكانية أن يكون وزن المنتجات في خط الإنتاج الفعلي داخل الشركة أقل من 1000 غرام، ليُغلف ويباع على أنه الوزن الرسمي، وهو ما دعا إلى طرح تساؤلات حول دقة المعلومات الغذائية وشفافية وزن المنتجات الغذائية.
-
أخبار متعلقة
-
معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”
-
حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع
-
التفاصيل الكاملة لكل ما يجري في السودان
-
كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم
-
صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير
-
نقابة المعاصر: إقبال جيد على عصر الزيتون هذا الموسم وسعر التنكة نحو 125 ديناراً
-
تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد
-
فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح