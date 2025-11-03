مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل

07:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752434 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفاجأ مواطن أثناء شرائه لكيس برغر مجمد بحجم 1000 غرام من إحدى الشركات الشهيرة، بأن المنتج الذي اشتراه يحتوي على 9 حبات فقط، بدل عشر حبات المعلنة على العبوة. اضافة اعلان





ووفق إفادة المواطن للوكيل الإخباري، فقد تواصل مع الشركة فور اكتشافه الخطأ، حيث وعدت الأخيرة بالتحقق من الأمر والعمل على حل المشكلة بما يرضيه.



لكن الأمر الذي يثير الانتباه هو التخوف من إمكانية أن يكون وزن المنتجات في خط الإنتاج الفعلي داخل الشركة أقل من 1000 غرام، ليُغلف ويباع على أنه الوزن الرسمي، وهو ما دعا إلى طرح تساؤلات حول دقة المعلومات الغذائية وشفافية وزن المنتجات الغذائية.