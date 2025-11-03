الإثنين 2025-11-03 08:39 م
 

مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل

مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
 
الإثنين، 03-11-2025 07:26 م
الوكيل الإخباري-  تفاجأ مواطن أثناء شرائه لكيس برغر مجمد بحجم 1000 غرام من إحدى الشركات الشهيرة، بأن المنتج الذي اشتراه يحتوي على 9 حبات فقط، بدل عشر حبات المعلنة على العبوة.اضافة اعلان


ووفق إفادة المواطن للوكيل الإخباري، فقد تواصل مع الشركة فور اكتشافه الخطأ، حيث وعدت الأخيرة بالتحقق من الأمر والعمل على حل المشكلة بما يرضيه.

لكن الأمر الذي يثير الانتباه هو التخوف من إمكانية أن يكون وزن المنتجات في خط الإنتاج الفعلي داخل الشركة أقل من 1000 غرام، ليُغلف ويباع على أنه الوزن الرسمي، وهو ما دعا إلى طرح تساؤلات حول دقة المعلومات الغذائية وشفافية وزن المنتجات الغذائية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

ترند جدل واسع على منصات التواصل حول أسعار الحلاقة في الأردن

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت

فلسطين الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت

ي

عربي ودولي تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان

حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة

أخبار محلية حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة

أمريكا تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف ولاية ميشيجن

عربي ودولي أمريكا تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف ولاية ميشيجن

ب

أسواق ومال المفوضية الأوروبية تستثمر بمشاريع التكنولوجيا النظيفة

زلزال داخل الكيان .. اعتقال رئيس "الهستدروت" وزوجته في أكبر قضية فساد

فلسطين زلزال داخل الكيان .. اعتقال رئيس "الهستدروت" وزوجته في أكبر قضية فساد

الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول

أخبار محلية الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول



 
 





الأكثر مشاهدة