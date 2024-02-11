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الأحد، 11-02-2024 03:22 م

بعد غياب 6 سنوات.. 'مستر بين' يستعد للعودة

مستر-بين


الوكيل الإخباري - بعد غياب لأكثر من 6 سنوات، من المقرر أن يعود "مستر بين" بقوة في أحد أدواره الأكثر شهرة، من خلال عمل جديد يواصل فيه رحلة بطولة شخصية العميل المخابراتي "جوني إنجليش".

وبعد مرور 6 سنوات على الجزء الثالث، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الممثل البريطاني روان أتكينسون (69 عاماً) سيبدأ تصوير أولى مشاهد جزء رابع من سلسلة أفلام "جوني إنجليش"، مطلع الصيف المقبل.


ويُعتبر إنجليش أحد أدوار أتكينسون الأكثر شهرة، الذي قدّمه على مدار 15 عاماً، ويتناول في إطار كوميدي، مواجهات جاسوس بريطاني متميز، على غرار شخصية "العميل البريطاني جيمس بوند 007".

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وشوهد روان آخر مرة على أنه الجاسوس الفخري في الجزء الثالث من فيلم "جوني إنجليش" عام 2018، إلى جانب بن ميلر وإيما طومسون.


أما الجزء الرابع، فمن المرتقب أن تنتجه شركة "ووركينغ تايتل فيلمز"، وهي فرع مستحدث من شركة "يونيفرسال بيكتشرز" بعدما كانت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" قد أنتجت الأجزاء الثلاثة الأولى ما بين عامي 2003 و2018.

 

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