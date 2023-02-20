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الإثنين، 20-02-2023 09:51 ص

تطورات الحالة الصحية لـ شادي زيدان

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الوكيل الإخباري- كشف نقيب الفنانين بسوريا، محسن غازي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان السوري شادي زيدان، موضحاً أنّه أصيب بنزيف دماغي، تسبّب في توقّف معظم أجهزة الجسم.اضافة اعلان


وبحديث لـموقع "النهار" قال غازي ان حالته ليست مطمئنة وبين يدي الله"، طالباً من الجمهور الدعاء له للخروج من هذه الأزمة الصحية بخير.

وأكّد أنّه يتابع حالته بصورة مستمرّة، ويتواجد معه يومياً بالمستشفى للاطمئنان عليه، ومعرفة آخر تطوّرات حالته الصحية.

وكان الفنان السوري قد تعرّض لوعكة صحية خلال تصوير مشاهد أحد أعماله الدرامية الخاصة بشهر رمضان.


 




 

 


 

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