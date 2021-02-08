درة تنضم لأبطال مسلسل بين السما والأرض

الوكيل الإخباري _ انضمت الفنانة المصرية درة لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" للفنان هاني سلامة .

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ومن المقرر عرضه في شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.



وجاء انضمام درة بعد اعتذار النجمة غادة عادل المفاجئ عن العمل مؤخراً، ومقرر أن تبدأ درة تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة مع هانى سلامة بطل المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائي وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.



المصدر : اليوم السابع



