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الخميس، 01-09-2022 05:04 م

رامي صبري يغنّي "غلبان" مع زوجته بطريقة طريفة وأصالة تعلّق

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الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري رامي صبري فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رامي في الفيديو الذي نشره، بصحبة زوجته من داخل السيارة، يغنّون أغنية الفنانة السورية أصالة "أغنية غلبان"، بطريقة طريفة، وقد شارك رامي الفيديو مع أصالة، باعتبارها صديقته.

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وبدورها، علّقت أصالة على الفيديو، مشيدة بجمال الثنائي سوياً، حيث قالت: "بتحنّتوا طيابه وحلاوة"، كذلك تفاعل المتابعون مع الفيديو، متمنيين لـ رامي وزوجته السعادة الدائمة.


الجدير ذكره أن رامي صبري وأصالة تعاونا معاً مؤخراً، في أغنية شايفة فيك، التي طرحتا أصالة من ألحان رامي.

 

 

 

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