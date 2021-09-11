رسالة نادية الجندي لـ ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها

الوكيل الإخباري - بعد أن طمأنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الجمهور عن حالتها الصحية، هنّأت الممثلة المصرية نادية الجندي ياسمين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي على تحسن حالتها.

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ونشرت نادية صورة ياسمين وكتبت تعليقاً قالت فيه: "ياسمين عبد العزيز ألف ألف حمدلله على سلامتك ياحبيبتي إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت".



وتابعت الجندي: "والحمدلله أنك بقيتي بخير ربنا يحفظك من كل شر"، وختمت: "تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحه والنجاح".



وكانت كشفت ياسمين بمنشور سابق تحسن وضعها الصحي قائلة: "الحمد لله انا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو ".



وتابعت عبد العزيز: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .

المصدر - الفن