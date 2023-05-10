الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 03:23 م

طرد إحدى الشهيرات من زفاف اليوتيوبر السوري غيث مروان وسارة الورع

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الوكيل الإخباري- اتّهمت المدوّنة السورية بيسان اسماعيل زميلها غيث مروان وعروسه سارة الورع بطردها من حفل زفافهما أخيراً في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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وقالت بيسان في فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "عزموني على عرسهم وحضّرت حالي ولما رحت منعوني من الدخول".


وأضافت في اللقطات المصوّرة التي رصدت تحضيراتها للحفل: "هي الفستان ولبسته وجهّزت حالي ورحت كان معي شـخصين وهنن فاتوا وأنا لأ... أجاني تلفون من جوا العرس وخبّروني ممنوع ادخل بالاسـم".


لها


 




 

 


 

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