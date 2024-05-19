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الأحد، 19-05-2024 02:16 م

عائلة فريد الأطرش تطالب بحبس نانسي عجرم

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الوكيل الإخباري - اتهمت عائلة المطرب المصري الراحل فريد الأطرش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتعدي على حقوقه، وطالبت بمعاقبتها.

وكانت إحدى شركات الأطعمة قد أصدرت قبل بضعة أيام إعلاناً ترويجياً للآيس كريم في مصر، مع صوت نانسي عجرم، وهي تؤدي أغنية "أنا وأنت وبس"، وهي واحدة من أشهر أغاني فريد الأطرش.

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وقال فيصل الأطرش، وريث الفنان الراحل، إنه سيقاضي عجرم، بسبب إعلانها، متهماً إياها بالتعدي "على الحق الأدبي، فضلاً عن أن ذلك تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر".

 

وأضاف أن جريمة نانسي عجرم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة والغلق والمصادرة، ونشر حكم الإدانة في جريدة يومية أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه".


ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو رد من الفنانة اللبنانية، في حين لا تزال الأغنية متواجدة على مواقع التواصل.

 

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