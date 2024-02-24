السبت 24-02-2024
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السبت، 24-02-2024 10:27 ص

عابد فهد ينشر برومو 'نقطة انتهى' - فيديو

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الوكيل الإخباري - روج الممثل السوري عابد فهد لمسلسله الجديد "نقطة انتهى"، عبر حسابه على "إنستغرام"، ونشر البرومو التشويقي الأول للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وأرفق عابد فهد تعليقاً إلى جانب البرومو كتب فيه "الخوف هو سبب كل شي.. نقطة انتهى.. يُعرض خلال شهر رمضان المبارك".

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وظهر عابد في البرومو متأرجحاً بين مشاعر متناقضة، حيث بدا تارة منهاراً بالبكاء وفي حالة ضعف وانكسار، وفي مشهد آخر ظهر ممسكاً بمسدس وكأنه على وشك القيام بجريمة قتل أو يتجهز للانتقام.

 

 

 

 

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