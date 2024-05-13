غادة عبدالرازق تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

الوكيل الإخباري - تعود الفنانة المصرية غادة عبدالرازق إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات، بفيلم كوميدي بعنوان "تاني تاني" يُطرح في دور العرض بمصر يوم 22 مايو (أيار)، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 30 مايو، وذلك بعد تأجيل عامين، إذ انتهى تصوير العمل عام 2022، تغير خلالها اسمه مرتين "البقاء للأصيع" و"جوازة بالعافية".



وتشارك غادة عبدالرازق كلاً من أحمد آدم وبيومي فؤاد، في الفيلم، حيث يتنافس الثنائي على كسب قلب صديقتهما القديمة "هدى"، وتدور بينهم العديد من الأحداث والمفارقات في إطار كوميدي رومانسي.

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ويضم الفيلم كلاً من ثراء جبيل، ومحمود حافظ، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج شريف إسماعيل، ومن المتوقع أن يعرض إهداء من صناع العمل إلى مؤلفه الراحل السيناريست الكوميدي محمد نبوي، الذي توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

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