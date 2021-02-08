فنان أردني شهير يثير الجدل بنشر فيديو لزفافه بشكل مفاجئ!.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية شيما الحاج، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" كشفت من خلالها عن مفاجأة للجمهور الذي صدق تعليقها على الصورة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف وعلقت على الصورة، قائلة: "هجوز خلاص ولا إيه ؟؟؟ شوفو فرحي فالستوري كمان شوية شيماء يونس".



وعلق عدد كبير من الجمهور بتقديم التهاني على الزواج وتساءلوا عن اسم العريس، لتفاجئهم بنشر مقطع فيديو من حفل الزفاف الذي لم يكن سوى مشهد من مسلسلها الذي يعرض حالياً بعنوان "سكن البنات"، حيث ظهر في الفيديو العريس الذي لم يكن سوى الفنان منذر رياحنة، كما ظهرت الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد جمال سعيد، ليصدم الجمهور الذي ظن في البداية أن الأمر حقيقي وأن شيما سوف تتزوج.





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وتجسد شيما في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس؛ وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.



مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، محمد نجاتي هاجر الشرنوبي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي.



يذكر أن شيما الحاج غيرت اسمها الفني ليصبح شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب أزمة الفيديوهات الشهيرة التي تعرضت لها.



شيما من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب.

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