ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها سرّاً

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في موقع التغريدات القصيرة "X"، تغريدة عبّرت من خلالها عن استيائها الشديد من تداول شائعات عن زواجها سراً، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

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وردّت ياسمين على تلك الأخبار، مؤكدةً أنها تعتنق الديانة الإسلامية، وعندما تتزوج ستعلن ذلك للجميع، وكتبت قائلة: "دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة". وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كده شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".



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