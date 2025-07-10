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تربية الكرك تنعى طالبة بالصف الأول
فصل للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
رئيس الوزراء يوجه بتسريع إنجاز مراحل مشروع تطوير معبر حدود الدرة في العقبة
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نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية
وزارة الأشغال: ربط إلكتروني وزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات الهندسية
نقيب المقاولين: خطة لتثبيت كاميرا توثق عمليات بناء المشاريع السكنية لمنع الغش
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شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
غادر غزة مؤخرا.. انتحار جندي إسرائيلي في قاعدة سدي يمان
قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر بالضفة المحتلة
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رسميًا.. انتهاء مسيرة مودريتش مع ريال مدريد
باريس سان جيرمان يصعق ريال مدريد بنتيجة عريضة ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية
يامال: ميسي أعظم لاعب في التاريخ
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مجمع الملك الحسين للأعمال يعقد أول لقاء تفاعلي شامل في قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن
سلسلة ساعات ‘Galaxy Watch8’ من سامسونج.. راحة متكاملة في جميع الأوقات
‘Galaxy Z Flip7’ من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة ‘FlexWindow’ جديدة تغطي الواجهة بالكامل
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