صينية القهوة تصل منتصف الشارع .. من يوقف هذه الفوضى؟

07:48 م

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الوكيل الإخباري- في مشهد يتكرر يومياً على طرقات العاصمة، يظهر أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، يقفون على أرصفة الشوارع وهم يحملون صواني القهوة، يلوّحون بها للمارة والسائقين للدلالة على وجود محل قريب لبيع القهوة. اضافة اعلان





لكن الظاهرة التي بدأت بهدوء على الأرصفة، سرعان ما تطورت لتتحول إلى خطر حقيقي، بعد أن بدأ هؤلاء الأطفال بالتقدم نحو منتصف الشارع، وبعضهم صار "يرقص" أو يستعرض حركات خطرة لجذب الانتباه، دون أي وعي بخطورة ما يقومون به.



مواطنون أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاستهتار بأرواح الأطفال"، وقال أحدهم إنه كاد أن يدهس طفلاً خرج فجأة إلى الطريق وهو يحمل الصينية ويؤدي حركات عشوائية أمام سيارته.



وفي ظل هذا المشهد المتكرر، يبرز غياب واضح لدور وزارة العمل في مراقبة ومنع عمالة الأطفال، التي تُعدّ مخالفة صريحة للقانون الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.



المشهد يطرح تساؤلات عن جدية الإجراءات الرقابية، والمسؤولية المجتمعية في حماية الطفولة من التسليع والاستغلال، ولو تحت غطاء "لقمة العيش".



