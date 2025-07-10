الخميس 2025-07-10 03:54 م
 

رئيسة"جوباك" التنفيذية لـ "الوكيل" : لن نفرض عمولات على تحويلات كليك للافراد

الدفع الفوري (كليك)
كليك
 
الخميس، 10-07-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نفت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو اية توجهات لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك)، والمُرسلة من قبل الأفراد. 

اضافة اعلان

 

وقالت في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد اية نية مستقبلا بفرض عمولات على الافراد بالتحويلات المالية عبر كليك بشكل قطعي .

 


فيما اكدت البهو أن هناك توجه لفرض عمولة رمزية على تحويلات "كليك" عبر  الشركات والأعمال، مؤكدة ان هذه العمولة لم تفرض بعد ولكنها ستفرض مستقبلا . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في الضمان الاجتماعي تنظّم يوماً تطوعياً في غابات اشتفينا

بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية (79) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: هدفنا إيصال اللاجئين إلى الجامعات بنسبة 15٪ بحلول 2030

غا

فيديو الوكيل قصتها أبكت الأردنيين.. أم أردنية تناشد بحرقة

7غع

فيديو منوع نصائح صحية طبيعية لتجديد الجسم والحفاظ على الصحة



 
 





الأكثر مشاهدة