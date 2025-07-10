رئيسة"جوباك" التنفيذية لـ "الوكيل" : لن نفرض عمولات على تحويلات كليك للافراد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو اية توجهات لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك)، والمُرسلة من قبل الأفراد.

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وقالت في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد اية نية مستقبلا بفرض عمولات على الافراد بالتحويلات المالية عبر كليك بشكل قطعي .