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السبت، 26-12-2020 03:04 م

تستهدف الفئات الأكثر عرضة للفيروس

سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح فايزر غدا

عمان
توضيحية


الوكيل الإخباري - تعتزم سلطنة عمان، رسمياً، البدء بحملة التطعيم بلقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا)، غدا الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تستهدف المرحلة الأولى من التلقيح، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن.

ولقاح (فايزر- بيونتيك) الذي أنتجته شركة (فايزر) الأمريكية بالتعاون مع (بيونتيك) الألمانية، مصمم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم، لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس (كورونا)، ومحاربته على نحو مأمون، وسيكون عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 21 يوماً.

يذكر أن أول دفعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) وصلت عبر مطار مسقط الدولي، يوم الأربعاء، وتتضمن 15 ألفاً و600 جرعة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان، بحلول شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

المصدر : دنيا الوطن

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