3 قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية

الوكيل الإخباري- قُتل 3 أشخاص في روسيا جرّاء ضربات أوكرانية بمسيّرات ليل الجمعة – السبت، في منطقتَي روستوف وبنزا (جنوب)، كما في منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة.

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