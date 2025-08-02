3 قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية

من جانبه، أفاد الجيش الروسي أنه اعترض خلال الليل 112 مسيّرة أُطلقت من أوكرانيا.
وفي حدث نادر، طال القصف منطقة سمارا على مسافة قرابة 800 كلم من الحدود الأوكرانية، حيث سقط أحد الضحايا، وهو "رجل مسن"، على ما أوضح الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف.
وأوضح الحاكم على تليغرام أن الرجل "كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران بسبب تساقط حطام مسيّرات".
وفي منطقة بنزا الواقعة بين سمارا والحدود الأوكرانية، قال الحاكم أوليغ ملنيتشنكو: "هاجمت مسيّرات العدو مرة جديدة باكرًا هذا الصباح شركة".
وأضاف: "قُتلت امرأة، للأسف، وأُصيب شخصان آخران بجروح،" لكن "وضعهما ليس خطيرًا".
وفي منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا، "صدّ الجيش هجومًا ضخمًا خلال الليل، ودمّر مسيّرات" فوق عدد من المدن، على ما أورد الحاكم يوري سليوسار على تليغرام.
وأضاف: "في قرية أوغليرودوفسكي في منطقة كراسنوسولينسكي، اندلع حريق في أحد مباني موقع صناعي"، مشيرًا إلى "مقتل موظف كان يحرس المنشأة".
وهاجمت روسيا أوكرانيا في تموز بأكبر عدد من المسيّرات في شهر واحد منذ بدئها الهجوم في شباط 2022، وفق تحليل أظهر تكثيف عمليات القصف رغم التحذيرات الأميركية.
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