دولة تفرض قيوداً على "لابوبو" المزيفة

أشادت وسائل الإعلام الرسمية بـ"لابوبو" كعلامة على التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "ابتُكر في الصين". لكن مع تصاعد شعبيتها، انتشرت النسخ المقلدة، ما دفع السلطات الصينية إلى شن حملات لمكافحة التزييف، ومصادرة آلاف المنتجات المخالفة.
الدمية من ابتكار الفنان كاسينغ لونغ، الذي استلهم شخصيات "الوحوش" من الفولكلور الأوروبي، وأصدر أكثر من 300 إصدار منها. نالت شعبيتها دفعة كبيرة بعد أن ظهرت مع النجمة ليزا من فرقة "بلاك بينك"، وبيعت بعض النسخ النادرة منها بأسعار مرتفعة في مزادات كبرى.
تحوّلت "لابوبو" من منتج فني إلى أداة للقوة الناعمة الصينية، وبات الدفاع عن حقوقها الفكرية أولوية وطنية، في بلد يسعى لإعادة صياغة صورته عالميًا.
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