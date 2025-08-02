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دولة تفرض قيوداً على "لابوبو" المزيفة

لابوبو
لابوبو
 
السبت، 02-08-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-     في ظل سعي الصين للتخلّص من سمعة "التقليد"، أصبحت دمية "لابوبو" رمزًا جديدًا للابتكار والملكية الفكرية الصينية، بعد أن اكتسبت شهرة عالمية، إلى جانب ألعاب مثل "بلاك ميث: ووكونغ".اضافة اعلان


أشادت وسائل الإعلام الرسمية بـ"لابوبو" كعلامة على التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "ابتُكر في الصين". لكن مع تصاعد شعبيتها، انتشرت النسخ المقلدة، ما دفع السلطات الصينية إلى شن حملات لمكافحة التزييف، ومصادرة آلاف المنتجات المخالفة.

الدمية من ابتكار الفنان كاسينغ لونغ، الذي استلهم شخصيات "الوحوش" من الفولكلور الأوروبي، وأصدر أكثر من 300 إصدار منها. نالت شعبيتها دفعة كبيرة بعد أن ظهرت مع النجمة ليزا من فرقة "بلاك بينك"، وبيعت بعض النسخ النادرة منها بأسعار مرتفعة في مزادات كبرى.

تحوّلت "لابوبو" من منتج فني إلى أداة للقوة الناعمة الصينية، وبات الدفاع عن حقوقها الفكرية أولوية وطنية، في بلد يسعى لإعادة صياغة صورته عالميًا.

 
 
gnews

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