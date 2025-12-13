"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

03:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757102 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- احتفت شركة "طلبات" الأردن بجهود سائقيها وسائقاتها الذين حققوا أداءً استثنائيًا لعام 2025، بما فيهم ذوو التحديات السمعية، مكرِّمةً إياهم تقديرًا لدورهم المحوري في خدمة العملاء في أنحاء المملكة وتلبية طلباتهم بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة. اضافة اعلان





وقد جاء التكريم، الذي شمل مشرفي ومشرفات طلبات باترول لدورهم الداعم للسائقين على الطرق، في إطار حفل أقامته الشركة بحضور مديرها العام، سليم حمّاد، وإلى جانبه عدد من مسؤولي الشركة.



وخلال الحفل، حظي المكرَّمون في المركزين الأول والثاني بإشادة الشركة بتميزهم ضمن عدة فئات تنوّعت بين: أصحاب أعلى عدد من الطلبات الناجحة، والأكثر ولاءً، والأفضل أداءً، والأعلى تقييمًا من العملاء، كما تسلّموا دروعًا تقديرية تكريمًا لجهودهم.



وكجزء من التقدير المستمر للشركاء، كرّمت "طلبات" الأردن خلال الحفل الشركات المساندة التي قدّمت دعمًا لوجستيًا متميزًا، أسهم في تعزيز كفاءة عمليات التوصيل والارتقاء بتجربة العملاء.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال حمّاد إن السائقين والسائقات يشكّلون الأساس الذي تقوم عليه عمليات الشركة، مشيرًا إلى أهمية عملهم في تفوّق "طلبات" الأردن في تقديم خدماتها، وتسجيلها نتائج إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات قاعدة ورضا العملاء، معربًا عن تطلعاته لمواصلة المسيرة بحماس أكبر، من خلال برامج متنوعة لرفع كفاءة عمليات التوصيل وتعزيز تجربة السائقين، الذين توليهم الشركة اهتمامًا كبيرًا، ابتداءً من متابعة احتياجاتهم، وصولًا إلى تقديرهم ومكافأتهم.



ويُعدّ هذا التكريم انعكاسًا للجهود التراكمية التي بذلتها وتواصل بذلها فرق الإدارة والتشغيل والدعم، لتمكين السائقين من تقديم أفضل أداء، كجزء من التزام الشركة تجاه الجودة والتميز والنمو المشترك.



تم نسخ الرابط





