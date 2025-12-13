تاج الصفا® أول شركة أردنية تدخل قائمة نخبة المطورين العقاريين عالميًا ضمن أفضل 100 شركة حول العالم لعام 2025

السبت 2025-12-13 07:12 م

الوكيل الإخباري-  في إنجاز غير مسبوق على مستوى قطاع التطوير العقاري في المملكة، أعلنت شركة تاج الصفا® للتطوير العقاري دخولها رسميًا قائمة نخبة المطورين العقاريين عالميًا ضمن أفضل 100 شركة لعام 2025، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحقق هذا التصنيف العالمي، وفق تقييم دولي متخصص يُعنى بتصنيف شركات التطوير العقاري بناءً على معايير الجودة، الابتكار، الاستدامة، والحوكمة المؤسسية.اضافة اعلان


ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها تاج الصفا® على الصعيد الدولي، ويؤكد قدرتها على المنافسة ضمن أسواق عالمية عالية المعايير، من خلال مشاريع عقارية تواكب أفضل الممارسات العالمية في التصميم، التنفيذ، والإدارة.

وأكدت إدارة تاج الصفا® أن هذا التصنيف جاء نتيجة رؤية استراتيجية طويلة الأمد اعتمدت على اختيار مواقع نوعية ذات قيمة استثمارية عالية، وتطبيق أعلى المعايير الهندسية، إلى جانب تبني مفاهيم البناء المستدام، والتحول الرقمي في إدارة المشاريع، بما يضمن تقديم مشاريع عقارية متكاملة تلبي تطلعات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة في بيان رسمي بهذه المناسبة:

“إن دخول تاج الصفا® قائمة أفضل 100 مطور عقاري عالميًا لعام 2025 يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى الشركة، ويعكس التزامنا بتطوير مساحات تُلهم، ترتقي، وتدوم، وفق معايير عالمية.”

وأضافت الإدارة أن هذا الاعتراف الدولي يعزز ثقة المستثمرين والعملاء داخل الأردن وخارجه، ويدعم خطط الشركة التوسعية المستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ علامة تجارية أردنية قادرة على المنافسة عالميًا في قطاع التطوير العقاري.

وأشارت تاج الصفا® إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا مدروسًا في محفظة المشاريع السكنية والاستثمارية، مع التركيز على الابتكار العمراني، وتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وتطبيق حلول ذكية ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في القطاع العقاري.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حضور تاج الصفا® كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الأردن، ويؤكد دورها الريادي في تمثيل السوق الأردني ضمن المحافل الدولية بكل كفاءة.


