أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة اليوم السبت، أنشطة شبابية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.



في محافظة إربد، نفذت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، ورشة تعريفية بمنصة "نحن" الوطنية للعمل التطوعي في مدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين، بحضور عضوي قسم النشاطات التربوية حنان المقبل وعاصف نصري.

وقدّم الورشة ممثل المنصة معتصم الشخاترة، مستعرضًا أهمية المنصة وآليات التسجيل وتوثيق الساعات التطوعية، بمشاركة مجموعة من المعلمين والمعلمات الذين تم ترشيحهم كضباط ارتباط في مدارسهم لتعزيز العمل التطوعي.



واحتفلت جامعة جدارا، بأعضاء فريق "ELOminators 22"، وذلك لفوزهم بجائزة أفضل صورة في أولمبياد اللغة الإنجليزية.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون دعمه للفريق في المراحل القادمة من الأولمبياد، والتي ستُعقد في عمّان خلال الفترة من 18 إلى 20 كانون الأول الحالي، بمشاركة أكثر من 50 فريقًا من الجامعات الأردنية والعربية.



من جانبها دعت بلدية لواء بني عبيد أصحاب المحلات التجارية والمواطنين في منطقة النعيمة إلى تصويب أوضاعهم المتعلقة بالتراخيص، وإزالة التعديات وتصويب أوضاع المحال غير المرخصة.



وأعلنت رئيسة البلدية، المهندسة منار ردايدة، عن منح مهلة مدتها أسبوع، تبدأ اعتبارا من اليوم، وتنتهي السبت المقبل، لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم.



ونظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد ، ورشة توعوية حول أمراض التدخين، بمشاركة 25 يافعة من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية من 12–17 عاماً.



وتحدثت المدربة سلمى الطيار حول الأضرار الصحية الخطيرة التي يسببها التدخين، مثل الإصابة بالسرطانات خاصة سرطان الرئة، إضافة إلى أمراض القلب وضعف جهاز المناعة.



واحتفل فرع مركز زها الثقافي في بلدة المشارع بلواء الاغوار الشمالية، بتخريج الطلبة المشاركين بفاعليات النادي الخريفي في المركز ضمن سلسلة البرامج والدورات التي نفذها فرع المركز منذ افتتاحه العام الماضي، في إطار المبادرات الملكية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تُقدَّم مجانًا داخل مرافق المركز، وتهدف إلى تطوير القدرات العقلية والفكرية والجسدية للفئات المستهدفة.



واشتمل برنامج النادي الذي رعى تخريجه النائب الأسبق حاتم الغزاوي، دورات التفكير الإبداعي مثل "مفاتيح الدماغ"، وبرمجة وتصميم الروبوت الآلي، إلى جانب برامج الحرف اليدوية مثل التشكيل بالقش، وعجينة الفيمو، والتطريز الفرنسي، ودورات الرياضية كالكاراتيه، وكرة القدم، والدفاع عن النفس، إضافة إلى دورات الحاسوب.



وأكد مدير المركز احمد الغزاوي، التزام مركز زها بدوره التنموي والتربوي، وسعيه المستمر لاحتضان الطاقات الشابة، وتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز ثقافة التعليم والتدريب كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.



ونظم مركز شباب وشابات كفرالماء المدمج ورشة تدريبية توعوية بعنوان "نحو مجتمع واعٍ مُمكَّن ضد الإدمان"، بالتعاون مع جمعية تمكين للإرشاد النفسي، ضمن مشروع الحملة الوطنية الشاملة للتوعية بمخاطر الإدمان، وبالشراكة مع وزارة الشباب بمشاركة 25عضوا من المركز، ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 24 عاماً.



فيما نظّم مركز شباب الوسطية، ندوة ثقافية بعنوان "العادات والتقاليد والموروث الأصيل والفلكلور"، بمشاركة 25 يافعاً من الفئة العمرية (12–15) عاماً.



وركزت الندوة التي قدمها المدرب محمد عواودة على أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الأردنية المتوارثة عبر الأجيال، ودورها في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وتسليط الضوء على الموروث الشعبي والفلكلور باعتباره جزءاً أصيلًا من تاريخ المجتمع وذاكرته الجماعية.



وفي محافظة عجلون، نظم مركز شابات عبين عبلين، ورشة عمل بعنوان "تصميم الألعاب الإلكترونية"، بمشاركة 23 شابة من المركز.



وأكد مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات أهمية دعم الأنشطة التي تسهم في دمج المشاركات بالتقنيات الحديثة، ومن بينها صناعة الألعاب الإلكترونية التي تتيح فرصاً واسعة للإبداع والابتكار، وإنشاء مشاريع ريادية متميزة، وخلق فرص عمل، خاصة للشباب.



ونظم مركز شابات عبين عبلين ورشة حول مفاهيم المساواة والتسامح واحترام التنوع بمشاركة 20 يافعة من الفئة العمرية 15-17 عاماً.



وقدمت الواعظة أسماء المومني شرحاً حول شمولية حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، وناقشت مع المشاركات أهمية ثقافة الحوار ودورها في بناء علاقات تقوم على الاحترام.



كما نظم مركز شباب وشابات سوف المدمج ورشة حول دور الشباب في التنمية السياسية، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبمشاركة 30 شاباً وشابة من منتسبي المركز.



وخلال الورشة مستشار الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بسام العتوم شرحاً حول التشريعات المتعلقة بالعمل السياسي، واستعرض أبرز بنود قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب، وآليات الترشح والمشاركة، ودور الشباب داخل الأحزاب وفي العملية الانتخابية.



وقال مدير شباب جرش عبد الإله المشاقبة إن الهدف من هذه الورش رفع مستوى المعرفة لدى الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي، وتعزيز دورهم في الحياة العامة، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في مسارات التحديث.



وفي المفرق، نظّمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع تجمع لجان المرأة في مركز التدريب والتطوير في بلدية المفرق الكبرى جلسة حوارية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب.



وقال رئيس قسم التنسيق وضابط الارتباط في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية معاذ الخالدي إن مشروع تحديث المنظومة السياسية يهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المشاركة بالانتخابات والانخراط في العمل الحزبي، مشيراً إلى أن عملية التحديث شملت تعديلات دستورية وأخرى جديدة، من أبرزها قانونا الأحزاب والانتخاب، إلى جانب تطوير الإدارة المحلية والحكم المحلي، وبناء مؤسسات قوية وشفافة، مع التأكيد على سيادة القانون وتعزيز النزاهة.



وتحدثت مقررة لجان المرأة الوطني وعضو لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتورة عالية اخو الرشيدة عن دور المرأة في العمل السياسي والحزبي، مؤكدة أن المرأة الأردنية أثبتت على مدار السنوات قدرتها وكفاءتها في العمل ضمن مختلف المؤسسات، وكان لها حضور فاعل ودور مميز على أرض الواقع.



واختتمت مديرية شباب محافظة المفرق، فعاليات برنامج "التطوع الأخضر"في دورته الخامسة، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 240 شاباً وشابة من الفئة العمرية 12–24 عاماً.