الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي

وتضمنت الفعالية التي رعاها الوزير الأسبق طه الهباهبة ندوة علمية وتوعوية وتاريخية، أدارها الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، والباحث محمد الضمور.
وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن جبل "ضباب" الذي يقع في بلدة الطيبة ويبلغ ارتفاعه 1300 متر فوق سطح البحر "جبلَ العام" وتسليط الضوء على أهميته البيئية والجغرافية والتاريخية.
ويكتسب جبل (ضباب) شهرته من اطلالته على الجزء الجنوبي من البحر الميت وجبال الخليل غربا، حيث يتيح الوقوف على قمته مشاهدة اضواء مدينة الخليل في فلسطين بالعين المجردة.
وتكسو الجبل حلة بيضاء معظم أيام فصل الشتاء ويزداد روعةً وجمالاً في فصل الربيع اذ يكتسي بحلة خضراء يانعة يجمّلها انسياب جداول المياه المنحدرة غرباً وجنوباً لتبعث الحياة في الأرض من خلال غطاء نباتي يعد مستودعاً للنباتات الطبية في المنطقة كالشيح والزعتر والقيصوم والجعدة.
وتحدث في الفعالية مدير مديرية تنمية المزار الجنوبي الدكتور نجيب الضلاعين رئيس جمعية تنمية الطيبة يوسف البطوش، مشيرين الى أهمية الندوات العلمية والتوعوية ذات البعد التاريخي في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي للمنطقة وربط المجتمع المحلي بإرثه الوطني.
